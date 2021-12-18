Журналистам не дали времени ознакомиться с новым законопроектом

Журналисты призывают Верховную Раду не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе. Об этом говорится в обращении главы НСЖУ Сергея Томиленко на странице в Facebook.
Так, журналисты отметили, что почти 200 страниц законопроекта были опубликованы неделю назад и времени для его профессиональной оценки недостаточно.
Так, журналисты отметили, что почти 200 страниц законопроекта были опубликованы неделю назад и времени для его профессиональной оценки недостаточно.
В обращении отмечается, что Национальный союз журналистов Украины, Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса и Ассоциация региональных издателей, многие известные журналисты, представители национальных и региональных медиа выступают против принятия законопроекта №2693-д "О медиа".
"Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиа сообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", - говорится в обращении журналистов с подписью председателя НСЖУ Сергея Томиленко.
Представители СМИ призывают народных депутатов не спешить с голосованием чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.
Также в НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О СМИ" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Обозреватель"), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграмм канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок").
"Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиа сообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", - говорится в обращении журналистов с подписью председателя НСЖУ Сергея Томиленко.
Представители СМИ призывают народных депутатов не спешить с голосованием чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.
Также в НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О СМИ" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Обозреватель"), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграмм канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок").
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