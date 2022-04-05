Газета The New York Times предоставила доказательства причастности РФ к геноциду в Буче

00:38 05 апреля Киев, Украина

Журналисты The New York Times опубликовали спутниковые снимки дороги смерти в Буче, сделанные компанией Maxar 19 и 21 марта. Тела на этих снимках лежат на дороге в тех же местах, как и на фотографиях и видео, которые начали распространяться после того, как российские военные покинули город.

Минобороны России назвало сделанные на земле фотографии и видео из Бучи провокацией украинских властей. Опубликованные The New York Times кадры Maxar в военном ведомстве пока не комментировали.