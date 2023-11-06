Жозеп Боррель: поддержка Украины - приоритет для Евросоюза

15:38 06 ноября Киев, Украина

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на конференции послов ЕС и говорил там об Украине и расширении союза.

Об этом говорится в трансляции выступления Борреля.



Он призвал не забывать Украину и подчеркнул, что Евросоюзу необходимо продолжать поддерживать ее и оставаться единственными в этом вопросе.

"Если Украина проиграет, проигрываем и мы. (...) Мы являемся первым поставщиком поддержки Украине, больше, чем США", — сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что вне темы войны в Украине ЕС не должен упускать вызов по расширению.

"Украина стала новым кандидатом и подталкивает очередь предыдущих кандидатов, которые ждут годами, и вся эта очередь сдвинется с места. И я думаю, что мы должны преодолеть времена бесконечного процесса обретения членства (ЕС — ред.)", — говорит высокий представитель ЕС.

россия, добавляет Боррель, может восстановить свои утраченные на фронте ресурсы.

"Потому что путин-сталин верит, что количество само по себе является источником качества, поскольку человеческая жизнь не имеет значения, не имеет ценности", - отметил чиновник.

Поэтому предоставление гарантий безопасности Украины является неотъемлемой составляющей работы ЕС.



Во время своего недавнего визита в Вашингтон в США Боррель выразил обеспокоенность президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, что международная поддержка Украины может снизиться. К тому же, большое количество стран Глобального Юга считают Украину не региональной проблемой, которая касается Европы и США — то есть западного мира. И это "проблема Запада", заключает Боррель.