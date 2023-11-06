Жозеп Боррель: поддержка Украины - приоритет для Евросоюза

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на конференции послов ЕС и говорил там об Украине и расширении союза.
Об этом говорится в трансляции выступления Борреля.
Он призвал не забывать Украину и подчеркнул, что Евросоюзу необходимо продолжать поддерживать ее и оставаться единственными в этом вопросе.
Он призвал не забывать Украину и подчеркнул, что Евросоюзу необходимо продолжать поддерживать ее и оставаться единственными в этом вопросе.
Боррель подчеркнул, что вне темы войны в Украине ЕС не должен упускать вызов по расширению.
россия, добавляет Боррель, может восстановить свои утраченные на фронте ресурсы.
Поэтому предоставление гарантий безопасности Украины является неотъемлемой составляющей работы ЕС.
Во время своего недавнего визита в Вашингтон в США Боррель выразил обеспокоенность президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, что международная поддержка Украины может снизиться. К тому же, большое количество стран Глобального Юга считают Украину не региональной проблемой, которая касается Европы и США — то есть западного мира. И это "проблема Запада", заключает Боррель.
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