Жителям пригородов Соледара доставили гуманитарную помощь

18:13 20 января Киев, Украина





Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве в пятницу, 20 января. Первая транспортная колонна ООН из трех грузовиков доставила гуманитарную помощь жителям пригородов Соледара . Продовольствие и предметы первой необходимости получат 800 гражданских.Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве в пятницу, 20 января.

"Наши коллеги в Украине только что прибыли в контролируемые правительством районы вблизи Соледара", - отметил он.



По его словам, транспортная колонна из трех грузовиков доставила продовольствие, воду, предметы гигиены, лекарства и другие медицинские средства. Продукты и материалы предоставлены структурами ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН.

"Это первый гуманитарный конвой различных учреждений, прибывший в этот район", - рассказал Ларке.

Он добавил, что колонна прибыла из Днепра, и в настоящий момент осуществляется разгрузка грузовиков.



УКГВ стремится увеличить отправку гуманитарных конвоев в "районы, расположенные рядом с границами Украины".



На вопрос о том имели ли контакты представители ООН по вопросам доставки гуманитарной помощи в район Соледара, с российскими властями в Донецке и Луганске Ларке не ответил ничего конкретного.

"У меня нет конкретики по поводу того, с кем мы контактировали", - объяснил он.

Представитель ООН также ответил, планируется ли доставить гуманитарную помощь непосредственно в Соледар.