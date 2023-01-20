Жителям пригородов Соледара доставили гуманитарную помощь

Первая транспортная колонна ООН из трех грузовиков доставила гуманитарную помощь жителям пригородов Соледара. Продовольствие и предметы первой необходимости получат 800 гражданских.
Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве в пятницу, 20 января.
Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве в пятницу, 20 января.
По его словам, транспортная колонна из трех грузовиков доставила продовольствие, воду, предметы гигиены, лекарства и другие медицинские средства. Продукты и материалы предоставлены структурами ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН.
Он добавил, что колонна прибыла из Днепра, и в настоящий момент осуществляется разгрузка грузовиков.
УКГВ стремится увеличить отправку гуманитарных конвоев в "районы, расположенные рядом с границами Украины".
На вопрос о том имели ли контакты представители ООН по вопросам доставки гуманитарной помощи в район Соледара, с российскими властями в Донецке и Луганске Ларке не ответил ничего конкретного.
УКГВ стремится увеличить отправку гуманитарных конвоев в "районы, расположенные рядом с границами Украины".
На вопрос о том имели ли контакты представители ООН по вопросам доставки гуманитарной помощи в район Соледара, с российскими властями в Донецке и Луганске Ларке не ответил ничего конкретного.
Представитель ООН также ответил, планируется ли доставить гуманитарную помощь непосредственно в Соледар.
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