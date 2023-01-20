Жителям пригородов Соледара доставили гуманитарную помощь

18:13 20 января Киев, Украина

Первая транспортная колонна ООН из трех грузовиков доставила гуманитарную помощь жителям пригородов Соледара. Продовольствие и предметы первой необходимости получат 800 гражданских.

Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве в пятницу, 20 января.
 
"Наши коллеги в Украине только что прибыли в контролируемые правительством районы вблизи Соледара", - отметил он.

По его словам, транспортная колонна из трех грузовиков доставила продовольствие, воду, предметы гигиены, лекарства и другие медицинские средства. Продукты и материалы предоставлены структурами ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН.
 
"Это первый гуманитарный конвой различных учреждений, прибывший в этот район", - рассказал Ларке.
 
Он добавил, что колонна прибыла из Днепра, и в настоящий момент осуществляется разгрузка грузовиков.

УКГВ стремится увеличить отправку гуманитарных конвоев в "районы, расположенные рядом с границами Украины".

На вопрос о том имели ли контакты представители ООН по вопросам доставки гуманитарной помощи в район Соледара, с российскими властями в Донецке и Луганске Ларке не ответил ничего конкретного.
 
"У меня нет конкретики по поводу того, с кем мы контактировали", - объяснил он.
 
Представитель ООН также ответил, планируется ли доставить гуманитарную помощь непосредственно в Соледар.
 
"В настоящий момент у меня нет информации о транспортной колонне, предназначенной для Соледара. От условий безопасности на местности зависит, сможет ли такой конвой быть направлен в будущем", - резюмировал Ларке.