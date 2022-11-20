Жители Мелитопольщины сожгли российский триколор вместе с ДК

12:18 20 ноября Киев, Украина

Жители Мироновки Мелитопольского района сожгли российский флаг на местном доме культуры. Об этом в субботу, 19 ноября, в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Мелитопольщины даже на девятом месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому. Кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием", - написал он.

При этом, он отметил, что никто из местных даже не пытался тушить пожар, когда тот охватил здание.

"Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в адском пламени", - написал Федоров.

Отметим, захватчики планируют восстановить в оккупированном Мариуполе демонтированные памятники Ленину.