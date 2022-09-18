Жители Луганщины видят переполненные больницы и морги, - Гайдай

09:13 18 сентября Киев, Украина

Из-за отсутствия Интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте. Поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Впрочем, при столь значительных потерях оккупантам удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят каждый день", - сказал глава области.

По его информации, во время отступления из Харьковской области только подразделения 11-го армейского корпуса из состава балтийского флота вооруженных сил россии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Также из-за значительных потерь во время отступления с Харьковщины россияне продолжают буквально собирать мужчин по улицам, чтобы те строили оборонительные сооружения в Луганской области. Скопление техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, расположенных рядом с админграницей в другие области. В частности, в Троицком, Сватовом, Рубежном, Попасной.

"Даже в выходные в Луганске, Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные россии продолжают вылавливать мужчин", - говорит Гайдай.

Напомним, в Генштабе ранее сообщили, что россияне несут колоссальные потери на Харьковщине. Некоторые бригады потеряли до 90% личного состава.