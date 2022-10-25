Жители Херсона отказываются принимать рубли

В Херсоне все больше и больше мест отказываются принимать рубли.
Об этом сообщил "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.
По его словам, в Херсоне "фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания".
Стремоусов заявляет, что некоторые жители города пытаются таким образом наживаться на ситуации. Он пригрозил им наказанием "по законам военного времени", а также депортацией на подконтрольную Украине территорию.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от российских рублей. Он заявил, что ранее россияне искусственно завышали курс своей валюты, однако из-за неизбежности деоккупации, в частности Херсонщины, курс резко изменился.
Об этом сообщил "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.
По его словам, в Херсоне "фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания".
Стремоусов заявляет, что некоторые жители города пытаются таким образом наживаться на ситуации. Он пригрозил им наказанием "по законам военного времени", а также депортацией на подконтрольную Украине территорию.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от российских рублей. Он заявил, что ранее россияне искусственно завышали курс своей валюты, однако из-за неизбежности деоккупации, в частности Херсонщины, курс резко изменился.
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