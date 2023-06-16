Жители Белгородской области жалуются на грабежи российских военных

16:03 15 июня Киев, Украина





Одна из жительниц Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети ВКонтакте, запрещенной в Украине, что российские военные, находящиеся на охране в регионе, проникают в дома уехавших жителей и крадут их личное имущество. По данным росСМИ, эвакуированные жители села Новая Таволжанка в Белгородской области рф выражают свое недовольство по поводу присутствия российских военных, которых были направлены для охраны села, и обвиняют их в грабежах их домов.Одна из жительниц Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети ВКонтакте, запрещенной в Украине, что российские военные, находящиеся на охране в регионе, проникают в дома уехавших жителей и крадут их личное имущество.

"Они заселяются в наши дома, ведут нецивилизованный образ жизни, оставляют после себя алкогольные напитки и мусор, загрязняют туалеты и помещения, крадут наши вещи и имущество. Мы заметили, что наш четырехколесный мотоцикл был украден и теперь его часто видят в окрестностях Новой Таволжанки", - говорится в комментарии.

В другом комментарии под постом губернатора Гладкова говорится: "Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы впервые поехали осмотреть свои дома. Два дома были взломаны, одна дверь была взломана с помощью лома, окна были разбиты... Все вещи были перевернуты, ищутся ценные мелочи, часть из них была украдена. В одном из домов наблюдаются акты вандализма, разбиты телевизоры, повреждена мебель. В доме явно проживают солдаты, во дворе обнаружили два велосипеда, которые ранее были украдены у других соседей".

Другое российское издание отмечает, что жители украинских населенных пунктов, оказавшихся под российской оккупацией после начала полномасштабной войны, также обвиняли российских солдат в грабежах и разграблениях домов.