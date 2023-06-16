Жители Белгородской области жалуются на грабежи российских военных

По данным росСМИ, эвакуированные жители села Новая Таволжанка в Белгородской области рф выражают свое недовольство по поводу присутствия российских военных, которых были направлены для охраны села, и обвиняют их в грабежах их домов.
Одна из жительниц Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети ВКонтакте, запрещенной в Украине, что российские военные, находящиеся на охране в регионе, проникают в дома уехавших жителей и крадут их личное имущество.
Одна из жительниц Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети ВКонтакте, запрещенной в Украине, что российские военные, находящиеся на охране в регионе, проникают в дома уехавших жителей и крадут их личное имущество.
Другое российское издание отмечает, что жители украинских населенных пунктов, оказавшихся под российской оккупацией после начала полномасштабной войны, также обвиняли российских солдат в грабежах и разграблениях домов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии