Жителей Мариуполя насильно вывозят в Россию

09:28 20 марта Киев, Украина

Жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят на территорию России.

Жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию РФ или ОРДЛО.
«У людей забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакой юридической силы и не признается во всем цивилизованном мире. Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев!», - сообщаются в Мариупольском городском совете.