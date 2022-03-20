Жителей Мариуполя насильно вывозят в Россию
09:28 20 марта Киев, Украина
Жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят на территорию России.
Жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию РФ или ОРДЛО
.
«У людей забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакой юридической силы и не признается во всем цивилизованном мире. Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев
!», - сообщаются в Мариупольском городском совете.
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