Жителей Донбасса начинают призывать в "армию" сепаратистов

10:19 02 Апрель Киев, Украина

Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" впервые в истории объявили призыв на военную службу. Приказ был подписан в марте, но только в апреле обнародован.

Ранее сепаратисты формировали свои военные силы на контрактной основе, но теперь решили призвать местных жителей.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом "ДНР" от 13 февраля 2015 года №08-IHC О воинской обязанности и военной службе призыву на военную службу", - говорится в распоряжении главы "ДНР" Дениса Пушилина.

"Указ" предполагает направление 200 человек из числа призывников на службу в ряды "народной милиции ДНР" на шесть месяцев.