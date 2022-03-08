Жилые дома Николаева попали под обстрелы российских ракет

Сегодня, 7 марта, весь Николаев проснулся от звуков обстрелов российских ракетных комплексов.
Как и по всей Украине, враг подло целился в жилые дома города.
Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов.
Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов.
По предварительной информации, по городу избивали из РСЗО "Смерч".
По его словам, животные не пострадали.
По состоянию на 6.50 часть города осталась без теплоснабжения. Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Временно приостановлена работа котельных:
– ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);
– ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);
– ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);
– ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).
Ремонтные работы на предприятии обещают приступить, как только будет возможность.
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