Жилые дома Николаева попали под обстрелы российских ракет

09:28 07 Март Киев, Украина

Сегодня, 7 марта, весь Николаев проснулся от звуков обстрелов российских ракетных комплексов.

Как и по всей Украине, враг подло целился в жилые дома города.



Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов.

"Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожны! По городу есть много снарядов, которые не разорвались. Ни в коем случае не подходите, не поднимайте и не пытайтесь самостоятельно их передвинуть. Звоните по пиротехникам на 101, 102," - обращается мэр Николаева к жителям города.

По предварительной информации, по городу избивали из РСЗО "Смерч" "Утром 7 марта ракета влетела у вольеров тигров и белой медведицы Николаевского городского зоопарка," - рассказывает на своей Facebook-странице директор Владимир Топчий.

По его словам, животные не пострадали.



По состоянию на 6.50 часть города осталась без теплоснабжения. Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».



Временно приостановлена работа котельных:

– ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);

– ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);

– ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);

– ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).



Ремонтные работы на предприятии обещают приступить, как только будет возможность.