19:15 14 июня Киев, Украина

В результате оккупации российскими войсками, село Благодатное в Донецкой области пострадало в значительной мере.

По информации, полученной от Павла Кириленко, начальника Донецкой областной военной администрации, около 80% жилых домов полностью разрушены, а остальные получили серьезные повреждения.



Павел Кириленко отметил, что изначально в селе Благодатное насчитывалось 370 жилых домов, которые преимущественно располагались в частном жилом секторе.



Однако, лишь около 20% из них сохранились в относительно пригодном для проживания состоянии. Неудачно, даже эти 20% пострадали от разрушений, а остальные 80% были практически полностью уничтожены вражеской артиллерией до основания.



Глава области выразил глубокую озабоченность и печаль по поводу масштабных разрушений в селе Благодатное, подчеркнув серьезные последствия, которые эта атака оказала на местное население и его жилищные условия.