17:55 13 июня Киев, Украина

В Белгородской области наблюдается активная борьба граждан россии против режима путина, а российские власти проводят жесткие меры фильтрации в отношении населения региона.



Информация о ситуации была раскрыта представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андреем Юсовым.

"Местные силовые структуры и сотрудники ФСБ активно обвиняют местное население в нелояльности и проводят проверки на возможные связи с российскими повстанцами, такими как российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России". Такие действия российской федерации усиливают недовольство среди местных жителей Белгородской области и расширяют круг поддержки российских повстанцев", - отметил представитель украинской разведки.

По его словам, РДК и "Свобода России" являются относительно автономными и активными в средствах массовой информации. Поэтому все желающие присоединиться к их рядам могут обратиться напрямую в эти организации.

"Более сотни россиян уже приняли решение прибыть из стран Евросоюза для борьбы против режима путина. Однако стоит отметить, что в отношении новобранцев проводятся определенные контрразведывательные мероприятия", - пояснил Андрей Юсов.



Он также подчеркнул, что Украина поддерживает всех тех, кто осуждает позорную войну россии, уважает международное право и украинский суверенитет. Однако Украина сама не ведет боевых действий на территории россии.