В Белгородской области наблюдается активная борьба граждан россии против режима путина, а российские власти проводят жесткие меры фильтрации в отношении населения региона.
Информация о ситуации была раскрыта представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андреем Юсовым.
Информация о ситуации была раскрыта представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андреем Юсовым.
По его словам, РДК и "Свобода России" являются относительно автономными и активными в средствах массовой информации. Поэтому все желающие присоединиться к их рядам могут обратиться напрямую в эти организации.
Он также подчеркнул, что Украина поддерживает всех тех, кто осуждает позорную войну россии, уважает международное право и украинский суверенитет. Однако Украина сама не ведет боевых действий на территории россии.
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