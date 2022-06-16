Жертв войны в Мариуполе становится все больше

14:16 16 июня Киев, Украина

В Мариуполе похоронили более 20 тысяч человек.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На сегодня в братских могилах, по нашим подсчетам, уже похоронено около 20-22 тысяч человек. Сколько еще под завалами, неизвестно", - сказал Андрющенко.

Он также добавил, что никто из россиян "не заморачивается" искать сначала тела погибших и заниматься их вывозом.

"В основном просто все сгребают, вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем всех тех, кто был вывезен таким образом. И никогда мы их не найдем", - сказал Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что вся медицинская система оккупантов, которая работает в Мариуполе, за день обслуживает людей меньше, чем одно терапевтическое отделение обслуживало в довоенное состояние.

"Это все говорит о том, что медицинской системы просто нет. Лекарств нет, оборудования нет, то, что было, вывезено то в Донецк, то в россию. Это больше фикция такая", - сказал Андрющенко.

Российские оккупанты убили более 22 тысяч мариупольцев, что вдвое больше, чем убили фашисты за 2 года во время Второй мировой войны. По его словам, растет количество братских могил вокруг Мариуполя.