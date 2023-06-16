Желая что-то демонстрировать миру, путин больше похож на фотомодель – Зеленский

После размещения российского ядерного оружия в Беларуси над миром опять завис вопрос: применит ли кремлевский диктатор это оружие против человечества?
Своим взглядом на эту ситуацию президент Украины Владимир Зеленский поделился в интервью латиноамериканским СМИ. Зеленский заявил, что президент рф Владимир путин из-за своего постоянного желания что-то демонстрировать миру больше похож на фотомодель, чем на лидера государства.
Украинский лидер в очередной раз выразил сомнения в применении россией ядерного оружия из-за "любви путина к себе и своей жизни". По мнению Зеленского, путин не готов рисковать собой.
Президент считает, что вероятность применения россией своего ядерного оружия намного меньше, чем вероятность его неприменения.
Решение Кремля направить ядерное оружие в Беларусь под обманчивым оправданием якобы защиты от НАТО Зеленский объясняет стремлением продемонстрировать что-то внешнему миру.
Напомним, на днях Зеленский заявил, что его встреча с путиным возможна только после вывода российских войск из Украины.
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