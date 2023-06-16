Желая что-то демонстрировать миру, путин больше похож на фотомодель – Зеленский

09:45 04 июня Киев, Украина

После размещения российского ядерного оружия в Беларуси над миром опять завис вопрос: применит ли кремлевский диктатор это оружие против человечества?

Своим взглядом на эту ситуацию президент Украины Владимир Зеленский поделился в интервью латиноамериканским СМИ. Зеленский заявил, что президент рф Владимир путин из-за своего постоянного желания что-то демонстрировать миру больше похож на фотомодель, чем на лидера государства.

Украинский лидер в очередной раз выразил сомнения в применении россией ядерного оружия из-за "любви путина к себе и своей жизни". По мнению Зеленского, путин не готов рисковать собой.

"Но это ведь не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватный, то это уже другое", - отметил глава государства.

Президент считает, что вероятность применения россией своего ядерного оружия намного меньше, чем вероятность его неприменения.

Решение Кремля направить ядерное оружие в Беларусь под обманчивым оправданием якобы защиты от НАТО Зеленский объясняет стремлением продемонстрировать что-то внешнему миру.

"Все это много таких политических шагов. Что-то постоянно показывать. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует всему миру и думает, что всем кайфово жить в каком-то запугивании", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что его встреча с путиным возможна только после вывода российских войск из Украины.