Жданов рассказал, чего катастрофически боится командование армии рф
08:54 17 августа Киев, Украина
Российская армия боится переходить в оборону.
"Вопрос устойчивости российской армии – огромный вопрос… Готов ли российский солдат сегодня умирать за украинский Херсон? российское командование катастрофически боится перехода в оборону. Они понимают, что оборона для них – это смерть. Пока они наступают, захватывают и грабят, есть стимул, есть какая-то идея идти вперед… Но как только они садятся в оборону, у российской армии вообще какая-либо мотивация пропадает", – отметил он.
"Если они готовы умирать за нашу землю, значит, они будут обороняться… а если они не готовы, то они могут просто отступить. Такие примеры мы уже знаем", – добавил Жданов.
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