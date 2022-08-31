Жданов рассказал, чего катастрофически боится командование армии рф

"Вопрос устойчивости российской армии – огромный вопрос… Готов ли российский солдат сегодня умирать за украинский Херсон? российское командование катастрофически боится перехода в оборону. Они понимают, что оборона для них – это смерть. Пока они наступают, захватывают и грабят, есть стимул, есть какая-то идея идти вперед… Но как только они садятся в оборону, у российской армии вообще какая-либо мотивация пропадает", – отметил он.