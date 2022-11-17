Зерновую сделку продлили еще на 120 дней
11:42 17 ноября Киев, Украина
В Стамбуле приняли решение продлить инициативу по безопасной транспортировке агропродукции Черным морем еще на 120 дней.
Об этом сообщил 17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Гарантами выполнения Инициативы остались ООН
и Турция", - уточнил он.
Кубраков подчеркнул, что украинский агроэкспорт остается важным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису.
"С 1 августа - начало работы зерновой Инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашей продовольствия для мира", - отметил глава Мининфраструктуры.
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