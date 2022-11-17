Зерновую сделку продлили еще на 120 дней

В Стамбуле приняли решение продлить инициативу по безопасной транспортировке агропродукции Черным морем еще на 120 дней.



Об этом сообщил 17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кубраков подчеркнул, что украинский агроэкспорт остается важным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису.

"С 1 августа - начало работы зерновой Инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашей продовольствия для мира", - отметил глава Мининфраструктуры.