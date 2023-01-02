Зеленскому нужно просить помощи у Британии, Швеции и Финляндии в обход НАТО и ЕС — британский эксперт

"Поэтому, честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова уехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не тяготят дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО.То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно поехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопросы жестких действий, обходя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО", — сказал он.