Следующие визиты президента Владимира Зеленского должны состояться в Лондон, Стокгольм и Хельсинки, где он должен договариваться о помощи, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО.
Об этом заявил британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант.
Эксперт отметил, что не видит никаких со стороны ЕС в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения, такого как танки и другие бронированные машины.
По словам Гранта, единственная страна, фактически вспомнившая, что она может что-то сделать и предоставить танки, — это Финляндия.
Об этом заявил британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант.
Эксперт отметил, что не видит никаких со стороны ЕС в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения, такого как танки и другие бронированные машины.
По словам Гранта, единственная страна, фактически вспомнившая, что она может что-то сделать и предоставить танки, — это Финляндия.
Грант также отметил, что батареи "Patriot" , которые США передадут Украине, не изменят правила игры.
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