Зеленскому нужно просить помощи у Британии, Швеции и Финляндии в обход НАТО и ЕС — британский эксперт

09:02 02 января Киев, Украина

Следующие визиты президента Владимира Зеленского должны состояться в Лондон, Стокгольм и Хельсинки, где он должен договариваться о помощи, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО.

Об этом заявил британский военный эксперт полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант.

Эксперт отметил, что не видит никаких со стороны ЕС в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения, такого как танки и другие бронированные машины.

По словам Гранта, единственная страна, фактически вспомнившая, что она может что-то сделать и предоставить танки, — это Финляндия.
"Поэтому, честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова уехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО, и их не тяготят дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО.То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно поехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопросы жестких действий, обходя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО", — сказал он.
Грант также отметил, что батареи "Patriot" , которые США передадут Украине, не изменят правила игры.
"Что они сделают, так это повысят качество противовоздушной обороны, и это может остановить россию от отправки очередных бомбардировщиков в Украину. Это такая система вооружений, которая действительно может обезвреживать их и сбивать крылатые ракеты. Но огромного количества "Patriot" ждать не стоит, и поступят они не раньше полугода. Поэтому это не то, на что люди должны обращать особое внимание, это просто еще одна система вооружений", — отметил эксперт.