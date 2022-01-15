Зеленский выступит на Генассамблее ООН 23 сентября
19:32 04 Сентябрь Киев, Украина
В этом году Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате, выступление
президента Украины запланировано на 23 сентября.
Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель
"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмены большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - сказала Мендель.
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