Зеленский выступит на Генассамблее ООН 23 сентября

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмены большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - сказала Мендель.