Зеленского пригласили выступить на заседании Конгресса

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 декабря во время его визита в Вашингтон.
Об этом сообщила пресс-служба Пелоси.
Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе.
Об этом сообщила пресс-служба Пелоси.
Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе.
Она добавляет, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии