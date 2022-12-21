Зеленского пригласили выступить на заседании Конгресса

16:53 21 декабря Киев, Украина

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 декабря во время его визита в Вашингтон.



Об этом сообщила пресс-служба Пелоси.



Спикер направила Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе.

"С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся лидерством, от имени двухпартийного руководства Конгресса приглашаю вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря... Перед ужасными зверствами путина борцы за свободу Украины вдохновляют мир стальной волей и несокрушимым духом, отражая неспровоцированное варварское вторжение россии. В эти темные времена ваше смелое, патриотическое, неутомимое лидерство объединило не только украинский народ, но и весь мир становиться на передовую борьбы за свободу", - пишет Нэнси Пелоси в письме.

Она добавляет, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.