Зеленский провел телефонный разговор с премьером Швеции

07:39 16 Март Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обсудили ряд важных вопросов и перспективы сотрудничества.



Президент поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал Стефана Лёвена о ситуации с безопасностью на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и г. Севастополя.

«В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве», – сказал Владимир Зеленский и пригласил Премьер-министра Швеции к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства.

Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.



Владимир Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.



Стефан Лёвен высоко оценил личное лидерство Президента Владимира Зеленского в реформировании и достигнутом прогрессе в европейской интеграции.



Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

«Наш приоритет – найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса», – подчеркнул Глава государства.

Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.



Стефан Лёвен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре текущего года.