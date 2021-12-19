Зеленский провел телефонный разговор с премьером Швеции

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обсудили ряд важных вопросов и перспективы сотрудничества.
Президент поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал Стефана Лёвена о ситуации с безопасностью на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и г. Севастополя.
Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.
Владимир Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.
Стефан Лёвен высоко оценил личное лидерство Президента Владимира Зеленского в реформировании и достигнутом прогрессе в европейской интеграции.
Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.
Владимир Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за поддержку и весомую практическую помощь Украине в реализации реформ.
Стефан Лёвен высоко оценил личное лидерство Президента Владимира Зеленского в реформировании и достигнутом прогрессе в европейской интеграции.
Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.
Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.
Стефан Лёвен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре текущего года.
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