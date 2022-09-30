Зеленский заявил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО

18:39 30 сентября Киев, Украина

Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО



Об этом в пятницу, 30 сентября, Владимир Зеленский.



Глава государства в своем видеообращении заявил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент Глава государства в своем видеообращении заявил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО.

"Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают и защищают друг друга, что фактически и есть Альянсом.