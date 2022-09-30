Зеленский заявил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО
18:39 30 сентября Киев, Украина
Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО
"Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают и защищают друг друга, что фактически и есть Альянсом.
"Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - заявил Зеленский.
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