Зеленский заявил, что 30 сентября будут "важные новости" для Украины

20:01 29 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что уходящая неделя "значительно усилила" Украину и украинских граждан.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Еще и завтра (30 сентября - Ред .) будут важны для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что продолжается работа над тем, чтобы и следующие недели "добавили Украине прочность и нужное сотрудничество с миром".

"Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает", — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский отчитался, как прошел день, рассказав, что начал 29 сентября с мероприятий по случаю 82-й годовщины массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру.

"Только за несколько дней сентября 41-го года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч человек. Евреи, также ромы, украинцы. Представители других народов", — напомнил президент.

Глава государства подчеркнул, что "очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершило Холокост, было разбито и наказано".