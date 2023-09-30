Зеленский заявил, что 30 сентября будут "важные новости" для Украины
20:01 29 сентября Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский заявил, что уходящая неделя "значительно усилила" Украину и украинских граждан.
Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.
"Еще и завтра (30 сентября - Ред .) будут важны для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что продолжается работа над тем, чтобы и следующие недели "добавили Украине прочность и нужное сотрудничество с миром".
"Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает", — подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский отчитался, как прошел день, рассказав, что начал 29 сентября с мероприятий по случаю 82-й годовщины массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру.
"Только за несколько дней сентября 41-го года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч человек. Евреи, также ромы, украинцы. Представители других народов", — напомнил президент.
Глава государства подчеркнул, что "очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершило Холокост, было разбито и наказано".
"Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира - это не пустые слова. И так всегда будет", - отметил Зеленский.
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