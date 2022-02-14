Зеленский заручился поддержкой Большой семерки: послы G7 нацелены на дальнейшее сотрудничество

Послы "Стран большой семерки" поддерживают политику Владимира Зеленского и выражают надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие.
/>Послы стран G7 надеются продолжать сотрудничество с Президентом Владимиром Зеленским и его командой над реализацией реформ в Украине.
Об этом говорится в сообщении на странице послов в Твиттере по итогам встречи в Николаеве.
"Послы стран G7 благодарят Президента Зеленского за конструктивную дискуссию в Николаеве. Мы надеемся продолжать сотрудничать с ним и его командой в поддержку реформ, которые укрепляют связи наших стран и улучшают инвестиционный климат Украины", - отметили дипломаты.
Президент Владимир Зеленский 23 сентября встретился с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Он проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации с антикоррупционными органами, НБУ, подготовке к проведению местных выборов и заверил в неизменности курса страны.
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