12:35 13 декабря Киев, Украина





Что бы нести бред нужно быть либо невменяемым, либо проплаченным российскими сторонниками. Назвать Такера неадекватным или невменяем бездоказательно нельзя. А вот опровергнуть его гнусные обвинения вполне возможно.



Американский телеведущий в выпуске своей очередной телепрограммы на Fox News заявил, что украинский президент собирается запретить целую религию. Истерика американского телеведущего Такера Карлсона, который начал критиковать правительство США за отсутствие реакции якобы на закрытие церквей в Украине сильно воняет «российской капустой».Что бы нести бред нужно быть либо невменяемым, либо проплаченным российскими сторонниками. Назвать Такера неадекватным или невменяем бездоказательно нельзя. А вот опровергнуть его гнусные обвинения вполне возможно.Американский телеведущий в выпуске своей очередной телепрограммы на Fox News заявил, что украинский президент собирается запретить целую религию.



Во-первых, Такер не уточнил какую религию. В Украине существует очень много религиозных направлений: православие, католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам, буддизм и много других течений.



Но если прослушать всю речь, то по словам Карлсона, «ни один из ведущих американских политиков не высказал свою позицию насчет гонений по отношению к православной церкви в Украине».



Значит Карлсон имеет ввиду запрет православия.

«В свободной стране не преследуют основную религиозную конгрегацию из-за отсутствия политической лояльности к действующему режиму», – заключает телеведущий.





И тут любой здравомыслящий человек, сразу отметит, что ни один президент, ни одной страны не будет настраивать против себя 90 % населения.



Во-вторых, сам президент Украины Владимир Только почему-то американский телеведущий не уточнил, что среди населения Украины, именующего себя религиозным, православные составляют 90%.И тут любой здравомыслящий человек, сразу отметит, что ни один президент, ни одной страны не будет настраивать против себя 90 % населения.Во-вторых, сам президент Украины Владимир Зеленский верующий человек, хотя вырос в семье которая была не религиозной (из интервью для издания The Times of Israel).

«Обычная советская еврейская семья. Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в Советском государстве как таковом. У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и где я чувствую себя комфортно в этих местах», - сказал президент Украины.



Верующий человек, никогда не пойдёт против Веры и против Бога.

В-третьих, Такер рассказывает, что силовики врывались в женские монастыри, где только одни беззащитные монашки.



Неправда и гнусная ложь. Силовики не врывались, а заходили в установленном законом порядке под видеозапись с соблюдением всех правовых норм.



Во всех женских монастырях Украины есть мужчины: настоятель, он же – игумен, монахи, послушники, паломники и многие другие.



Наведу пример. 2014 год, мы с друзьями у выходной день решили поехать в с.Чоповичи, Житомирской области – место православного паломничества. Сначала мы заехали в Женский монастырь в урочище Кипьяче. Первое - основал этот монастырь мужчина – отец Роман Барановский. Второе – в самом монастыре, в храме и на территории много мужчин (как для женского монастыря). Третье, чтобы ознакомить нас с историей монастыря и показать территорию нам выделили одну из монахинь. Каково же было наше удивление, когда мы увидели на территории обители бронетранспортер. На наш вопрос зачем женскому монастырю броневик? Монахиня ответила: «Батюшка сказал времена смутные, пусчай будет». Второй вопрос, на какие деньги купили? Монахиня сказала, что того не ведает, но монастырь не бедствует и сразу же предложила нам написать записки, которые якобы повезут в Иерусалим и там будут молится за здоровые. Мы ребята не бедные, но узнав цену – отказались.

Так, вот если у них броневик на виду стоял, то сколько оружия было спрятано и сколько ещё накопилось до сегодняшнего дня? И все это в организации, которая яко бы вне политики.



Вслед за Такером его нелепые высказывания начали разгонять все пропагандистские российские сми.

Почему американский телеведущий Такер Карлсон написал все не объективно, а только взгляд с «кремлевской колокольни»? Вывод один, ему не интересна правда. Он рассказал те нарративы, за которые ему заплатили пророссийские лоббисты.



Ко всем в Украине кто поддерживает страну-террориста, страну-агрессора, сохраняет к ней лояльность, будь то организация (в том числе и религиозная) или отдельный человек у правоохранительных органов будут вопросы.



А российскому религиозному змею уже давно пора было прищемить хвост, или как любит говорить мой друг «отрезать хвост по самые ушки».



Президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе поддерживает весь демократический мир, все цивилизованные страны.