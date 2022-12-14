Зеленский якобы собирается запретить православие в стране - истерика Такера Карлсона

12:35 13 декабря Киев, Украина

Истерика американского телеведущего Такера Карлсона, который начал критиковать правительство США за отсутствие реакции якобы на закрытие церквей в Украине сильно воняет «российской капустой».

Что бы нести бред нужно быть либо невменяемым, либо проплаченным российскими сторонниками. Назвать Такера неадекватным или невменяем бездоказательно нельзя. А вот опровергнуть его гнусные обвинения вполне возможно.

Американский телеведущий в выпуске своей очередной телепрограммы на Fox News заявил, что украинский президент собирается запретить целую религию.

Во-первых, Такер не уточнил какую религию. В Украине существует очень много религиозных направлений: православие, католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам, буддизм и много других течений.

Но если прослушать всю речь, то по словам Карлсона, «ни один из ведущих американских политиков не высказал свою позицию насчет гонений по отношению к православной церкви в Украине».

Значит Карлсон имеет ввиду запрет православия.
 
«В свободной стране не преследуют основную религиозную конгрегацию из-за отсутствия политической лояльности к действующему режиму», – заключает телеведущий.
Только почему-то американский телеведущий не уточнил, что среди населения Украины, именующего себя религиозным, православные составляют 90%.

И тут любой здравомыслящий человек, сразу отметит, что ни один президент, ни одной страны не будет настраивать против себя 90 % населения.

Во-вторых, сам президент Украины Владимир Зеленский верующий человек, хотя вырос в семье которая была не религиозной (из интервью для издания The Times of Israel).
 
«Обычная советская еврейская семья. Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в Советском государстве как таковом. У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и где я чувствую себя комфортно в этих местах», - сказал президент Украины.

Верующий человек, никогда не пойдёт против Веры и против Бога.
В-третьих, Такер рассказывает, что силовики врывались в женские монастыри, где только одни беззащитные монашки.

Неправда и гнусная ложь. Силовики не врывались, а заходили в установленном законом порядке под видеозапись с соблюдением всех правовых норм.

Во всех женских монастырях Украины есть мужчины: настоятель, он же – игумен, монахи, послушники, паломники и многие другие.

Наведу пример. 2014 год, мы с друзьями у выходной день решили поехать в с.Чоповичи, Житомирской области – место православного паломничества. Сначала мы заехали в Женский монастырь в урочище Кипьяче. Первое - основал этот монастырь мужчина – отец Роман Барановский. Второе – в самом монастыре, в храме и на территории много мужчин (как для женского монастыря). Третье, чтобы ознакомить нас с историей монастыря и показать территорию нам выделили одну из монахинь. Каково же было наше удивление, когда мы увидели на территории обители бронетранспортер. На наш вопрос зачем женскому монастырю броневик? Монахиня ответила: «Батюшка сказал времена смутные, пусчай будет». Второй вопрос, на какие деньги купили? Монахиня сказала, что того не ведает, но монастырь не бедствует и сразу же предложила нам написать записки, которые якобы повезут в Иерусалим и там будут молится за здоровые. Мы ребята не бедные, но узнав цену – отказались.
 
Так, вот если у них броневик на виду стоял, то сколько оружия было спрятано и сколько ещё накопилось до сегодняшнего дня? И все это в организации, которая яко бы вне политики.

Вслед за Такером его нелепые высказывания начали разгонять все пропагандистские российские сми.
Почему американский телеведущий Такер Карлсон написал все не объективно, а только взгляд с «кремлевской колокольни»? Вывод один, ему не интересна правда. Он рассказал те нарративы, за которые ему заплатили пророссийские лоббисты.

Ко всем в Украине кто поддерживает страну-террориста, страну-агрессора, сохраняет к ней лояльность, будь то организация (в том числе и религиозная) или отдельный человек у правоохранительных органов будут вопросы.

А российскому религиозному змею уже давно пора было прищемить хвост, или как любит говорить мой друг «отрезать хвост по самые ушки».

Президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе поддерживает весь демократический мир, все цивилизованные страны.