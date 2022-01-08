Зеленский: я не собираюсь разговаривать с террористами

12:21 26 Апрель Киев, Украина

Об этом он заявил в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.



Он отверг предложение президента РФ Владимира Путина вести переговоры с представителями "ЛДНР", после чего лидеры сепаратистов Донецка и Луганска объявили о готовности к переговорам с Зеленским.



"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.



Также он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины при том, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.



"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.



Отметим, в России именно планы Украины по ПДЧ в НАТО назвали причиной напряженности вокруг Донбасса.