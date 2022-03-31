Зеленский выступил перед парламентом Австралии

Главное из выступления президента Украины перед парламентом Австралии:
▪️если бы мир наказал Россию за атаку на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы;
▪️мир должен исправлять ошибки и изменить международные механизмы безопасности;
▪️нужно исключить возможность России обходить санкции.
▪️президент призвал Австралию ввести дополнительные пошлины на товары из России.
▪️Украине нужно иметь все необходимо на поле боя. Зеленский призвал Австралию помочь в этом вопросе.
▪️Зеленский призвал Австралию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Например, такого города, как Херсон.
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