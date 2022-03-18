Зеленский ввел уголовную ответственность за пропаганду действий РФ

07:53 16 марта Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ.
 
Об этом во вторник, 15 марта, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Так, согласно документу, запрещено:
  • оправдывать агрессию РФ в отношении Украины и представлять ее как "гражданскую войну";
  • прославлять военных России, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
  • использовать оправдание, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году;
  • употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".
Как указано, за оправдание, отрицание и прославление российской агрессии злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Действие указа касается также политических партий и организаций.