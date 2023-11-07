Зеленский ввел санкции против 9 компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

18:46 07 ноября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 ноября о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.





Как отмечается, инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.



Следовательно, под Соответствующий указ №739/2023 был обнародован на сайте главы государства.Как отмечается, инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.Следовательно, под санкции СНБО на 10 лет попали:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

В то же время Совет нацбезопасности ввел ограничение на 2 года против:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings S.A.

Из этих компаний в Украине самой известной является International Distribution Systems Limited. Это владелец ЧАО "Моршинский завод минеральных вод Оскар" и ЧАО "Миргородский завод минеральных вод".

Санкции предусматривают: