Зеленский ввел санкции против 9 компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 ноября о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.
Соответствующий указ №739/2023 был обнародован на сайте главы государства.
Как отмечается, инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.
Следовательно, под санкции СНБО на 10 лет попали:
Как отмечается, инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.
Следовательно, под санкции СНБО на 10 лет попали:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- Slavisilla Holdings Limited;
- Dendar Investment Fund Limited.
В то же время Совет нацбезопасности ввел ограничение на 2 года против:
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited;
- CTF Holdings S.A.
Из этих компаний в Украине самой известной является International Distribution Systems Limited. Это владелец ЧАО "Моршинский завод минеральных вод Оскар" и ЧАО "Миргородский завод минеральных вод".
Санкции предусматривают:
- блокировка активов;
- предотвращение выведения капитала из Украины;
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.
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