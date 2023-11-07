Зеленский ввел санкции против 9 компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

18:46 07 ноября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 ноября о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.
 
Соответствующий указ №739/2023 был обнародован на сайте главы государства.

Как отмечается, инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины.

Следовательно, под санкции СНБО на 10 лет попали:
  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.
В то же время Совет нацбезопасности ввел ограничение на 2 года против:
  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited;
  • CTF Holdings S.A.
Из этих компаний в Украине самой известной является International Distribution Systems Limited. Это владелец ЧАО "Моршинский завод минеральных вод Оскар" и ЧАО "Миргородский завод минеральных вод".
 
Санкции предусматривают:
  • блокировка активов;
  • предотвращение выведения капитала из Украины;
  • запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.