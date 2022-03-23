Зеленский ввел санкции против 55 банков РФ, работающих в Крыму и на Донбассе

17:24 24 июня Киев, Украина

Зеленский ограничил работу банков РФ на украинских оккупированных территориях, в частности, под санкции попали 55 банков и финансовых компаний страны-оккупанта.

Об этом сегодня сообщили в ОП.



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.



В санкционный список попали 55 российских банковских учреждений, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.



В отношении этих банковских учреждений вводится блокирование активов, запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Также санкции вступили в действие в отношении Лидии и Александра Анненковых - основателей АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава-исполнителя так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".



Санкции введены сроком на три года.