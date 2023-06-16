Зеленский ввел санкции против 178 физлиц, связанных с рф

Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 физических лиц - граждан россии и лиц с двойным гражданством. Предложения о введении санкций были внесены Службой безопасности. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО.
Санкции применены против 178 граждан рф, 81 человек также имеет гражданство Украины. В санкционном списке судьи Конституционного суда рф во главе с главой суда Валерием Зорькиным.
Ограничения по отношению к россиянам будут действовать пять лет, они предусматривают следующее:
Санкции применены против 178 граждан рф, 81 человек также имеет гражданство Украины. В санкционном списке судьи Конституционного суда рф во главе с главой суда Валерием Зорькиным.
Ограничения по отношению к россиянам будут действовать пять лет, они предусматривают следующее:
- блокировка активов;
- полное прекращение торговых операций;
- прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Полный список лиц, против которых введены санкции, можно увидеть по ссылке .
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