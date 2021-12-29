Зеленский ввел новые санкции против владельцев телеканалов «Первый независимый» и «UkrLive»

11:20 29 Декабрь Киев, Украина

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу введения санкций против владельцев компаний, контролирующих ряд медиаресурсов страны, подписал президент Владимир Зеленский.

Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО, а в силу оно вступило со дня опубликования соответствующего указа.

Отмечается, что под санкции попали телеканалы «Первый независимый» и «UkrLive». К обоим телеканалам причастен Виктор Медведчук.

Ограничительные меры распространяются в течение пяти лет на три юридических лица, под контролем у которых находятся указанные телекомпании и им принадлежащие: «Телепространство», «Медиахолдинг Новости», «Тайм Медиа».

Всем им запрещается выдавать лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины. Более того, владельцы этих компаний не имеют право осуществлять какие-либо финансовые операции и управлять счетами украинских банков.

Отметим, Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины.