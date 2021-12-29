Зеленский ввел новые санкции против владельцев телеканалов «Первый независимый» и «UkrLive»

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу введения санкций против владельцев компаний, контролирующих ряд медиаресурсов страны, подписал президент Владимир Зеленский.
Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО, а в силу оно вступило со дня опубликования соответствующего указа.
Отмечается, что под санкции попали телеканалы «Первый независимый» и «UkrLive». К обоим телеканалам причастен Виктор Медведчук.
Ограничительные меры распространяются в течение пяти лет на три юридических лица, под контролем у которых находятся указанные телекомпании и им принадлежащие: «Телепространство», «Медиахолдинг Новости», «Тайм Медиа».
Всем им запрещается выдавать лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины. Более того, владельцы этих компаний не имеют право осуществлять какие-либо финансовые операции и управлять счетами украинских банков.
Отметим, Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины.
Таким образом глава государства ввел в действие решение СНБО, а в силу оно вступило со дня опубликования соответствующего указа.
Отмечается, что под санкции попали телеканалы «Первый независимый» и «UkrLive». К обоим телеканалам причастен Виктор Медведчук.
Ограничительные меры распространяются в течение пяти лет на три юридических лица, под контролем у которых находятся указанные телекомпании и им принадлежащие: «Телепространство», «Медиахолдинг Новости», «Тайм Медиа».
Всем им запрещается выдавать лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины. Более того, владельцы этих компаний не имеют право осуществлять какие-либо финансовые операции и управлять счетами украинских банков.
Отметим, Медведчук занял 5-е место в рейтинге самых влиятельных политиков Украины.
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