Зеленский ввел бессрочные санкции против главарей "ЛДНР" и "главы" Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против глав "ЛДНР" и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 21 мая.
Под санкциями Украины оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Также санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "ЛДНР" и оккупационным режимом Крыма.
Введенные бессрочные санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.
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