Зеленский ввел бессрочные санкции против главарей "ЛДНР" и "главы" Крыма

20:05 21 Май Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против глав "ЛДНР" и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 21 мая.

Под санкциями Украины оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Также санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "ЛДНР" и оккупационным режимом Крыма.

Введенные бессрочные санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.