Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

11:28 19 сентября Киев, Украина

Президенты Украины Владимир Зеленский и Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в среду, 20 сентября, встретятся в Нью-Йорке. Оба лидера находятся в Нью-Йорке, где принимают участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщила пресс-секретарь бразильского президента Синтия Рибейро, передает CNN.



Встреча состоится в 16:00 по восточному времени, сообщила Рибейро. Пресс-секретарь не предоставила других подробностей.



Ранее о том, что состоится встреча президентов Украины и Бразилии, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на два источника в бразильском правительстве.



Как также указывается в материале, Лула да Силва разозлил некоторых западных лидеров, поддерживающих Украину, противостоящую полномасштабному вторжению россии, своим отказом занять четкую позицию по войне.



The Guardian добавляет, что президент Бразилии пытался позиционировать себя как потенциального посредника между москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться нейтральными, если необходимо достичь мира.