Глава Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи — главой посреднической миссии Ватикана по прекращению войны в Украине.
Как сообщил Зеленский, обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.
Он призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана.
Зеленский акцентировал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира.
Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив, передает пресс-служба главы государства.
Дзуппи передал Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска.
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