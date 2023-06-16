17:58 06 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи — главой посреднической миссии Ватикана по прекращению войны в Украине.

Как сообщил Зеленский, обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

"Лишь объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на россию способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю", - отметил глава государства.

Он призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана.

"Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", — подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира.

"Враг воспользуется паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул президент.

Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив, передает пресс-служба главы государства.



Дзуппи передал Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска.