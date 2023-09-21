Зеленский встретился с президентом Чили и обсудил проведение саммита "Украина – Латинская Америка"

10:21 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в офисе президента Украины.



Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Чили по осуждению российской агрессии. Глава Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Республики Чили Габриэлем Боричем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Об этом сообщили в офисе президента Украины.Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Чили по осуждению российской агрессии.

"Спасибо за вашу позицию по поддержке наших людей, нашего суверенитета и территориальной целостности. Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил настроенность Украины на углубление сотрудничества с государствами Латинской Америки. В этом контексте стороны обсудили возможность организации саммита "Украина – Латинская Америка" для дальнейшего сближения.



Кроме того, Президент Украины акцентировал внимание на важности полноценного привлечения Чили к реализации Украинской формулы мира и участию страны в предстоящем Глобальном саммите мира.



Лидеры скоординировали дальнейшие шаги по расширению двустороннего сотрудничества между Украиной и Чили на международной арене.