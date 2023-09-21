Зеленский встретился с президентом Чили и обсудил проведение саммита "Украина – Латинская Америка"

Глава Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Республики Чили Габриэлем Боричем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Чили по осуждению российской агрессии.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Чили по осуждению российской агрессии.
Он отметил настроенность Украины на углубление сотрудничества с государствами Латинской Америки. В этом контексте стороны обсудили возможность организации саммита "Украина – Латинская Америка" для дальнейшего сближения.
Кроме того, Президент Украины акцентировал внимание на важности полноценного привлечения Чили к реализации Украинской формулы мира и участию страны в предстоящем Глобальном саммите мира.
Лидеры скоординировали дальнейшие шаги по расширению двустороннего сотрудничества между Украиной и Чили на международной арене.
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