Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве

16:08 23 августа Киев, Украина





В ходе встречи Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Петтери Орпо за длительную и практическую поддержку, которую Финляндия оказывает Украине, включая военную, гуманитарную и санкционную помощь.



Президент поделился, что премьер-министр передал информацию о предстоящем новом, 18-м пакете оборонной поддержки, который будет в ближайшие дни предоставлен Украине. Зеленский подчеркнул важность этой поддержки и выразил признательность за оказанную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл в Киев в рамках официального визита. Сообщение об этой встрече поступило от пресс-службы украинского лидера в среду, 23 августа.В ходе встречи Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Петтери Орпо за длительную и практическую поддержку, которую Финляндия оказывает Украине, включая военную, гуманитарную и санкционную помощь.Президент поделился, что премьер-министр передал информацию о предстоящем новом, 18-м пакете оборонной поддержки, который будет в ближайшие дни предоставлен Украине. Зеленский подчеркнул важность этой поддержки и выразил признательность за оказанную помощь.

"Мы надеемся, что наша совместная работа с Финляндией в сфере оборонной индустрии принесет значимые результаты", - подчеркнул президент.

Он также обсудил глобальные усилия по реализации Формулы мира и отметил, что Финляндия активно поддерживает эти усилия. Президент подчеркнул, что Финляндия готова играть важную роль в реализации пунктов Формулы мира.