Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл в Киев в рамках официального визита. Сообщение об этой встрече поступило от пресс-службы украинского лидера в среду, 23 августа.
В ходе встречи Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Петтери Орпо за длительную и практическую поддержку, которую Финляндия оказывает Украине, включая военную, гуманитарную и санкционную помощь.
Президент поделился, что премьер-министр передал информацию о предстоящем новом, 18-м пакете оборонной поддержки, который будет в ближайшие дни предоставлен Украине. Зеленский подчеркнул важность этой поддержки и выразил признательность за оказанную помощь.
В ходе встречи Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Петтери Орпо за длительную и практическую поддержку, которую Финляндия оказывает Украине, включая военную, гуманитарную и санкционную помощь.
Президент поделился, что премьер-министр передал информацию о предстоящем новом, 18-м пакете оборонной поддержки, который будет в ближайшие дни предоставлен Украине. Зеленский подчеркнул важность этой поддержки и выразил признательность за оказанную помощь.
Он также обсудил глобальные усилия по реализации Формулы мира и отметил, что Финляндия активно поддерживает эти усилия. Президент подчеркнул, что Финляндия готова играть важную роль в реализации пунктов Формулы мира.
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