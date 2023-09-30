Зеленский встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

17:17 29 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, которая 29 сентября приехала с визитом в Киев.



Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.



Зеленский отметил, что в Украину даже во время полномасштабной войны поступают инвестиции, но для восстановления и стабильного экономического развития их объемы должны быть "значительно больше".

"Если у нас будет надежная система ПВО и рабочие места, люди будут возвращаться даже сейчас, пока идет война. И наша страна не только будет драться за свою свободу, но и будет продолжать жить", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР , в частности:

сфере энергетической сохранности;

финансировании торговли;

поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов;

продовольственной безопасности;

корпоративном секторе.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления финансирования реализации проектов в частном секторе, а также привлечения дополнительного частного капитала для восстановления страны.



В свою очередь Рено-Бассо отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории государства.



Глава ЕБРР рассказала о переговорах с украинским правительством и премьер-министром по подготовке страны к зимнему периоду.

"Мы и дальше будем поддерживать "Укрэнерго" в строительстве защиты от воздушных атак. Также мы работаем с "Нафтогазом", чтобы обеспечить большие запасы газа. У нас есть проект с "Укргидроэнерго". Мы будем продолжать финансирование "Укрзализныци" и транспорта", — заверила чиновник.

По ее словам, Европейский банк реконструкции и развития намерен сфокусироваться на проектах в частном секторе, в том числе на увеличении производственных мощностей в сельском хозяйстве.