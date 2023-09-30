Зеленский встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, которая 29 сентября приехала с визитом в Киев.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в Украину даже во время полномасштабной войны поступают инвестиции, но для восстановления и стабильного экономического развития их объемы должны быть "значительно больше".
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в Украину даже во время полномасштабной войны поступают инвестиции, но для восстановления и стабильного экономического развития их объемы должны быть "значительно больше".
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности:
- сфере энергетической сохранности;
- финансировании торговли;
- поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов;
- продовольственной безопасности;
- корпоративном секторе.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления финансирования реализации проектов в частном секторе, а также привлечения дополнительного частного капитала для восстановления страны.
В свою очередь Рено-Бассо отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории государства.
Глава ЕБРР рассказала о переговорах с украинским правительством и премьер-министром по подготовке страны к зимнему периоду.
В свою очередь Рено-Бассо отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории государства.
Глава ЕБРР рассказала о переговорах с украинским правительством и премьер-министром по подготовке страны к зимнему периоду.
По ее словам, Европейский банк реконструкции и развития намерен сфокусироваться на проектах в частном секторе, в том числе на увеличении производственных мощностей в сельском хозяйстве.
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