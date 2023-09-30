Зеленский встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

17:17 29 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, которая 29 сентября приехала с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что в Украину даже во время полномасштабной войны поступают инвестиции, но для восстановления и стабильного экономического развития их объемы должны быть "значительно больше".
"Если у нас будет надежная система ПВО и рабочие места, люди будут возвращаться даже сейчас, пока идет война. И наша страна не только будет драться за свою свободу, но и будет продолжать жить", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности:
  • сфере энергетической сохранности;
  • финансировании торговли;
  • поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов;
  • продовольственной безопасности;
  • корпоративном секторе.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления финансирования реализации проектов в частном секторе, а также привлечения дополнительного частного капитала для восстановления страны.

В свою очередь Рено-Бассо отметила, что экономика Украины стабилизировалась и продолжает работать на значительной части территории государства.

Глава ЕБРР рассказала о переговорах с украинским правительством и премьер-министром по подготовке страны к зимнему периоду.
"Мы и дальше будем поддерживать "Укрэнерго" в строительстве защиты от воздушных атак. Также мы работаем с "Нафтогазом", чтобы обеспечить большие запасы газа. У нас есть проект с "Укргидроэнерго". Мы будем продолжать финансирование "Укрзализныци" и транспорта", — заверила чиновник.
По ее словам, Европейский банк реконструкции и развития намерен сфокусироваться на проектах в частном секторе, в том числе на увеличении производственных мощностей в сельском хозяйстве.
"ЕБРР сотрудничает с банками в финансировании малого и среднего бизнеса, в частности в направлении страхования рисков. Также банк работает над увеличением своего уставного капитала, что позволит направить дополнительное финансирование на восстановление Украины", - добавила Рено-Бассо.