Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ

19:43 15 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде, которая находится с рабочим визитом в Украине, провели встречу.

Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 15 июня.

"Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важна поездка, которую вы на днях осуществили на восток Украины", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Анн Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины и путей укрепления безопасности в Черноморском регионе.



Как напомнил Зеленский, ТКГ должна восстановить полноценную работу. Он также подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно аннексированном Крыму и в Азовско-Черноморском регионе.



Зеленский поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.

"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим", - сказал Зеленский.

Наконец, он отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.



Напомним, что ранее глава ОБСЕ приехала в Мариуполь. Председатель ОБСЕ побывала в Мариупольском морском торговом порту, где ее проинформировали о состоянии порта, его проблемах.