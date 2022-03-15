Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ

Глава Украины Владимир Зеленский и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде, которая находится с рабочим визитом в Украине, провели встречу.
Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 15 июня.
Владимир Зеленский и Анн Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины и путей укрепления безопасности в Черноморском регионе.
Как напомнил Зеленский, ТКГ должна восстановить полноценную работу. Он также подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно аннексированном Крыму и в Азовско-Черноморском регионе.
Зеленский поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.
Наконец, он отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.
Напомним, что ранее глава ОБСЕ приехала в Мариуполь. Председатель ОБСЕ побывала в Мариупольском морском торговом порту, где ее проинформировали о состоянии порта, его проблемах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии