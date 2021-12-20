Зеленский внес изменения в Положение об официальных символах главы государства

18:40 29 Март Киев, Украина

Согласно опубликованному на сайте главы государства указу , Владимир Зеленский внес изменения в знак Президента и использование штандарта.



Указ №125/2021 от 29 марта предусматривает, что серебряная пластинка, которая прикрепляется к штандарту главы государства, с выгравированными ФИО Президента и датой принесения им присяги народу по окончании его полномочий будет передаваться на постоянное хранение Фонду президентов Украины, ранее она хранилась в Отделе государственных наград администрации Президента.



Кроме того, указом расширяется перечень мест, где устанавливается дубликат штандарта. Если ранее среди прочего он устанавливался "в месте проведения официальных мероприятий и торжеств", то теперь в месте «торжеств, официальных и других мероприятий» с участием Президента Украины.



Также документом предусмотрено, что «во время пребывания Президента Украины за рубежом дубликат Флага (штандарта) Президента Украины на флажной мачте возле резиденции Президента Украины в столице Украины - городе Киеве не поднимается».



Указом вносятся изменения также в знак Президента. Он имеет форму орденской цепи, которая состоит из медальона-подвески, 6 финифтевых медальонов и отныне уже 16 вместо прежних 12 декоративных звеньев, расположенных в соответствующей последовательности.



Как сообщалось, Флаг (штандарт) Президента Украины относится к официальным символам главы государства и представляет собой синее квадратное полотнище с изображением в центре золотого Знака Княжеского Государства Владимира Великого (малого Государственного Герба Украины). Полотнище обрамлено золотой каймой и украшено золотой бахромой. Древко штандарта деревянное.