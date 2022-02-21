Зеленский: в свете происходящих событий курс Украины в ЕС стал еще актуальнее

Курс Украины в Евросоюз является сейчас еще более актуальным, чем раньше.Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции с депутатами Европарламента.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с депутатами Европейского парламента. Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента в продвижении амбициозной повестки дня Украина – ЕС, а также за твердую позицию законодательного органа Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.
Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина – ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.
Владимир Зеленский констатировал: «Учитывая сегодняшние вызовы, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше».
«Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна», – добавил он.
Глава государства сообщил об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также содействовать защите прав крымчан.
«Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, – это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам – как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма», – сказал Глава государства.
Также, по словам Владимира Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации, «промышленном безвизе» и т. п.
«Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране», – подчеркнул Глава государства, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.
«Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине», – добавил Президент.
Среди прочего, участники видеоконференции обсудили вопрос строительства мемориального комплекса-музея, ведь рабочая группа Европарламента «Память во имя будущего» своей деятельностью стремится достичь выделения средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта «Голоса: свидетельство Холокоста из Украины».
В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галер (ФРГ), Петрас Ауштрявичюс (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредерик Рис (Бельгия), Эльжбета Лукачевска (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша).
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