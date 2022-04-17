Зеленский в разговоре с послами G7: решение КСУ не отменяет функционирования НАБУ

15:53 19 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский уверил послов Большой семерки, что решение КСУ не может повлиять на работу НАБУ и его репутацию, а также подчеркнул, что Артем Сытник останется директором НАБУ.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Стороны обсудили решение Конституционного Суда Украины о НАБУ и его возможное влияние на работу бюро. Глава государства заверил, что сейчас решение КСУ не влияет на легитимность и независимость НАБУ и его главы.



«Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется в должности», — заявил Зеленский.