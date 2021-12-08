Зеленский уволил ряд председателей РГА в трех областях

19:35 29 Март Киев, Украина

Глава Украины освободил от занимаемых должностей 19 председателей районных госадминистраций (РГА) в Донецкой, Киевской и Черниговской областях.

Соответствующие распоряжения №253/2021-рп -№272/ 2021-рп от 29 марта опубликованы на сайте главы государства.



Согласно документам уволены:



- в Донецкой области: Николай Коваленко с должности председателя Ясиноватской РГА;



- в Киевской области: Валентина Зозуля - с должности председателя Барышевской РГА, Владимир Строкань - с должности председателя Бориспольской РГА, Алина Бурдак - с должности председателя Бородянской РГА, Георгий Биркадзе - с должности председателя Броварской РГА, Светлана Шелест - с должности председателя Володарской РГА, Сергей Яценко - с должности председателя Иванковской РГА, Игорь Будюк - с должности председателя Кагарлыкской РГА, Алексей Болилый - с должности председателя Макаровской РГА, Сергей Фесенко - с должности председателя Мироновской РГА, Сергей Дяченко - с должности председателя Переяслав-Хмельницкой РГА, Андрей Лещенко - с должности председателя Полесской РГА, Оксана Славинская - с должности председателя Сквирской РГА, Вадим Пасичнюк - с должности председателя Таращанской РГА, Надежда Дячук - с должности председателя Тетиевской РГА, Александр Кудрявский - с должности председателя Яготинской РГА;



- в Черниговской области: Василий Жук - с должности председателя Коропской РГА, Петр Ерко - с должности председателя Куликовской РГА и Елена Кундюба - с должности председателя Носовской РГА.



Отмечается, что должностные лица уволены в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона «О местных государственных администрациях» (реорганизация районной государственной администрации - ред.).