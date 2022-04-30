Зеленский утвердил закон об усилении ответственности за домашнее насилие

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине усилят наказание за домашнее насилие, в частности, пострадавшие смогут получить компенсацию за материальный и моральный вред.
Об этом сообщает Офис президента в четверг, 29 июля.
Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.
Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.
За прошлый год в Украине зафиксировали около 3 тысяч уголовных преступлений по фактам домашнего насилия, зафиксировано 70 умышленных убийств, были осуждены 800 человек.
Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.
Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.
За прошлый год в Украине зафиксировали около 3 тысяч уголовных преступлений по фактам домашнего насилия, зафиксировано 70 умышленных убийств, были осуждены 800 человек.
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