Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

16:21 29 Декабрь Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информбезопасности".

Соответствующий указ No685/2021 обнародован на сайте президента.

В то же время статья 2 указа президента 25 февраля 2017 года No47 “О решении Совета нацбезопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины” признана утратившей силу.

Стратегия состоит из нескольких разделов:
  • Общие положения
  • Анализ угроз и вызовов информсохранности.
  • Глобальные вызовы и угрозы
  • Нацвызовы и угрозы
  • Стратегические цели и направления реализации стратегии (предусматривает семь целей)
  • Ожидаемые результаты
Кабмин должен утвердить в трехмесячный срок план мер по реализации стратегии и обеспечить контроль за его выполнением.

Также он должен обеспечить подготовку ежегодного отчета по выполнению плана мероприятий по реализации соответствующей стратегии и его обнародованию.

Национальный институт стратегических исследований должен проводить научное сопровождение реализации стратегии информационной безопасности.

Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.