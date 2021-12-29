Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

16:21 29 Декабрь Киев, Украина





Соответствующий указ No685/2021 обнародован на сайте президента.



В то же время статья 2 указа президента 25 февраля 2017 года No47 “О решении Совета нацбезопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины” признана утратившей силу.



Стратегия состоит из нескольких разделов: Владимир Зеленский подписал указ , которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информбезопасности".Соответствующий указ No685/2021 обнародован на сайте президента.В то же время статья 2 указа президента 25 февраля 2017 года No47 “О решении Совета нацбезопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины” признана утратившей силу.Стратегия состоит из нескольких разделов:

Общие положения

Анализ угроз и вызовов информсохранности.

Глобальные вызовы и угрозы

Нацвызовы и угрозы

Стратегические цели и направления реализации стратегии (предусматривает семь целей)

Ожидаемые результаты

Кабмин должен утвердить в трехмесячный срок план мер по реализации стратегии и обеспечить контроль за его выполнением.



Также он должен обеспечить подготовку ежегодного отчета по выполнению плана мероприятий по реализации соответствующей стратегии и его обнародованию.



Национальный институт стратегических исследований должен проводить научное сопровождение реализации стратегии информационной безопасности.



Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.