Зеленский утвердил состав комиссии, которая отберет судей КСУ по квоте президента

15:37 17 августа Киев, Украина

Впервые кандидатуры на должность судьи КСУ по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Начав прозрачный отбор судей Конституционного суда на открытом конкурсе по профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме, или вызывающих недоверие", - заявил Зеленский.

При этом отмечается, что конкурсная комиссия разместит на сайте интернет-представительства президента объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.



В состав конкурсной комиссии вошли: