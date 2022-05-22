Зеленский утвердил состав комиссии, которая отберет судей КСУ по квоте президента

15:37 17 августа Киев, Украина

Впервые кандидатуры на должность судьи КСУ по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе
 
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Начав прозрачный отбор судей Конституционного суда на открытом конкурсе по профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме, или вызывающих недоверие", - заявил Зеленский.
При этом отмечается, что конкурсная комиссия разместит на сайте интернет-представительства президента объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

В состав конкурсной комиссии вошли:
  • Мирослав Вижиковский - доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
  • Дмитрий Кухнюк - кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Дмитрий Лукьянов - доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Александр Скрипнюк - доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
  • Спиридон Флагоитис - профессор, директор Европейской организации публичного права;
  • Богдан Футей - доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
  • Артем Янчук - доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.