Зеленский утвердил состав комиссии, которая отберет судей КСУ по квоте президента

Впервые кандидатуры на должность судьи КСУ по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.
При этом отмечается, что конкурсная комиссия разместит на сайте интернет-представительства президента объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.
В состав конкурсной комиссии вошли:
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Мирослав Вижиковский - доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
- Дмитрий Кухнюк - кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов - доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк - доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис - профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей - доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук - доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.
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