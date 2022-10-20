Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против олигархов и чиновников путина

15:29 20 октября Киев, Украина





Соответствующий указ 20 октября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против близкого окружения президента россии владимира путина.Соответствующий указ 20 октября обнародован Офисом президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" , — говорится в его тексте.

В санкционный список вошли 2507 физических и 1374 юридических лица. Санкции предусматривают блокирование активов, в частности, временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими этим лицам, а также активами, в отношении которых они могут прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать аналогичные действия.



В частности, в перечне оказались владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, председатель правления газовой компании "НОВАТЕК" Леонид Михельсон , владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, член Совета федерации от Дагестана Сулейман Керимов, бизнесмен и политик Михаил Прохоров, бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, сын последнего Игорь Ротенберг , владелица инвестиционно-строительной компании и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, IT-бизнесмен и основатель компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский и другие бизнесмены и должностные лица.



Контроль за исполнением соответствующего решения СНБО возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.