Зеленский утвердил приоритеты национальных интересов Украины

20:37 14 Сентябрь Киев, Украина

Президент Украины подписал указ, которым утвердил Стратегию национальной безопасности и основные направления государственной политики в сфере нацбезопасности.



Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.



Документ основывается на трех основных принципах госполитики в сфере национальной безопасности:

сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определены:

отстаивание независимости и суверенитета;

восстановление территориальной целостности;

развитие человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.