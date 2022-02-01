Зеленский утвердил приоритеты национальных интересов Украины

20:37 14 Сентябрь Киев, Украина

Президент Украины подписал указ, которым утвердил Стратегию национальной безопасности и основные направления государственной политики в сфере нацбезопасности.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах госполитики в сфере национальной безопасности:
  • сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
  • устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
  • взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.
Приоритетами национальных интересов определены:
  • отстаивание независимости и суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности;
  • развитие человеческого капитала;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция.
В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.