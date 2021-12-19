Президент утвердил Национальную молодежную стратегию на ближайшие 10 лет

19:33 12 Март Киев, Украина

Согласно подписанному президентом Украины Указу № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года", молодые украинцы получат максимум возможностей для собственного развития, конкурентоспособности, экономической и социальной активности.

Об этом сообщает официальный сайт президента.



Целью стратегии является утверждение важности молодежи для развития государства, а также создание возможностей для молодых людей развиваться в этом направлении, быть конкурентоспособными, экономически активными, ответственными и сознательными.



Документ предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирования у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания и тому подобное.



По словам Зеленского, в центре внимания стратегии - молодежь, которая признается создателем как собственного будущего, так и будущего всей страны.



А государство должно стать современным и инновационным сервисом для молодежи, чтобы каждый молодой человек имел желание и возможности реализовывать свой потенциал в Украине, отметил глава государства.



Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.