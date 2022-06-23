Зеленский упрекнул Израиль за отсутствие санкций против россии

Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Израиля за то, что они не ввели санкции против россии.
Об этом он заявил на онлайн-выступлении перед студентами Еврейского университета в Иерусалиме.
В войне россии против Украины Израиль, в отличие от многих западных стран, занял относительно нейтральную позицию. Иерусалим не вводит жестких санкций против россии и не предоставляет Украине оружие. При этом министр иностранных дел Яир Лапид открыто осудил действия россии, а обращение президента Украины Владимира Зеленского к израильскому народу транслировалось на большом экране на главной площади Тель-Авива. В апреле Израиль начал отправлять гуманитарную помощь с медикаментами и продовольствием Украине по воздушному мосту.
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