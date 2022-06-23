Зеленский упрекнул Израиль за отсутствие санкций против россии

16:29 23 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Израиля за то, что они не ввели санкции против россии.

Об этом он заявил на онлайн-выступлении перед студентами Еврейского университета в Иерусалиме.

«К сожалению, мы еще не видели, чтобы Израиль присоединился к международному режиму санкций. Когда правительства вводят санкции против россии, речь идет не о деньгах или бизнесе. Речь идет о ценностях и общей безопасности... Япония, Австралия и многие другие страны уже присоединились к санкциям, так же как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии. Мы очень благодарны за гуманитарную помощь, медикаменты. Мы чувствуем, что ваше общество понимает ситуацию, но с вашим правительством мы не имеем настоящего контакта», — добавил он.

В войне россии против Украины Израиль, в отличие от многих западных стран, занял относительно нейтральную позицию. Иерусалим не вводит жестких санкций против россии и не предоставляет Украине оружие. При этом министр иностранных дел Яир Лапид открыто осудил действия россии, а обращение президента Украины Владимира Зеленского к израильскому народу транслировалось на большом экране на главной площади Тель-Авива. В апреле Израиль начал отправлять гуманитарную помощь с медикаментами и продовольствием Украине по воздушному мосту.